«Abbiamo risistemato il posto, previsto corse gratuite degli autobus (per chi ne ha diritto) per raggiungere il polivalente, abbiamo previsto i volontari perché tutto si svolga ordinatamente. È stato un lavoro non indifferente a livello organizzativo, che ha coinvolto trasversalmente tutti i settori. Per qualche giorno le ore di lavoro standard sono passate in secondo piano. Si è lavorato finché era necessario farlo. Dirigenti, dipendenti, in sinergia con la Giunta e la Sindaca. Siamo stati una squadra. Del resto il fine è di quelli importanti davvero: essere pronti per la vaccinazione a pieno regime, che è l’unica speranza che abbiamo per uscire da questa situazione di cui nessuno ne può più. Da lunedì, alla periferia di Andria, non ci sarà più una tensostruttura vuota, ma la “casa della speranza”. La nostra speranza».