Giornate dedicate alla vaccinazione degli over 80 al PalaDisfida di Barletta. Da oggi giovedì 8 aprile fino a sabato 10 aprile saranno vaccinati tutti gli over 80. La Asl Bt si è impegnata in una importante operazione di riorganizzazione della vaccinazione anticipando tutte le prenotazioni per completare entro sabato tutti i cittadini che hanno effettuato la prenotazione.



Si invitano i cittadini che per diverse ragioni la Asl non è riuscita a contattare (numero di telefono errato, mancata risposta) a contattare il numero verde del Call Center 800 550 177 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.