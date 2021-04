Con una nuova ordinanza il Sindaco di Andria Giovanna Bruno ha disposto ulteriori misure straordinarie per far fronte all’emergenza epidemiologica che ha un andamento ancora crescente ed evitare, così, comportamenti in grado di pregiudicare la salute collettiva.

Dal 7 al 19 aprile 2021 è stato perciò disposto il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, in queste zone:

piazza Don Riccardo Zingaro

Piazza Toniolo

Via Sant’Angelo dei Meli

Piazza S. Agostino

Largo Grotte

Piazza e salita Mater Gratiae

Piazza Vittorio Emanuele II,

Piazza Duomo

Largo seminario

Chiusura totale, dal 7 al 19 aprile, per tutta la giornata, della Villa Comunale (compresa la pineta di Via Morelli e del viale della Pineta), ad eccezione dei fruitori dell’hub sanitario situato nell’immobile “Dopo di noi”; analoga chiusura totale per il Parco IV Novembre -Monumento ai Caduti e per tutti i parchi cittadini comunali recintati.

Vietato l’accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle 18.00 alle 22.00, di sabato 10 e 17 aprile, e dalle 8.00 alle 22.00 nelle giornate di domenica 11 e 18 aprile in queste vie:

Via R. Margherita

Viale Crispi

Piazza Marconi

Via Cavallotti-tratto tra via Giusti e viale Crispi

Via Cittadella

Corso Cavour, tratto tra via De Gasperi e Viale Crispi.

Le violazioni della ordinanza sono punite con la sanzione pecuniaria da 400,00 a 1.000,00 euro.