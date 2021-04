L’attore andriese Marco Zingaro sarà uno dei protagonisti del nuovo film prodotto da Sky Cinema “Genitori vs Influencer” che andrà in onda il prossimo 4 aprile sulla più importante piattaforma satellitare. Una commedia è diretta da Michela Andreozzi con protagonisti attori del calibro di Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Massimiliano Bruno e la stessa Andreozzi.

Un film che racconta la modernità, attraverso il rapporto tra un genitore single di nome Paolo e sua figlia Simone (alla francese). Il legame tra i due è speciale ma, quando la ragazza diventa più grande, qualcosa cambia. Simone passa molto tempo al cellulare, attratta dal mondo dei social e individuando il suo idolo nell’influencer Ele-O-Nora (interpretata dalla De Lellis).

In un cast pieno di talenti e grandi rivelazioni, c’è anche Marco Zingaro, nei panni di Renato, che torna in una commedia italiana dopo l’esperienza in “Il Capitano Maria” girato completamente nella sua Puglia. Un percorso artistico molto ricco quello dell’attore andriese dopo le importanti collaborazioni con registi del calibro di Sam Mendes, per “007 Spectre”, oppure con Michael Lehmann, nella serie “Tyrant”, passando per i registi Sergio Mimica-Gezzan e Jan Michelini, per la serie “Medici – Master of Florence”.

Di recente Marco ha anche iniziato la sua prima esperienza da regista in “Parlavano di Me”, spettacolo realizzato con la collaborazione tra NOZ Performing Company, di cui è co-fondatore e il Teatro Nazionale della Toscana.