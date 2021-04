“La situazione covid nella nostra città è preoccupante”. A comunicarlo sui social è il sindaco Giovanna Bruno.

Andria fa un balzo in avanti nei contagi attivi passando da 424 a 571 e 37 sono gli andriesi attualmente ricoverati. Dall’inizio della pandemia in città sono stati registrati 131 morti e 3.302 guariti.

“Solo il 26 marzo Andria ha registrato 68 nuovi casi, il 29 marzo ne ha contati 49. Sullo sfondo le nuove direttive del governo, che prolunga le restrizioni fino al 30 Aprile. Dura presa di posizione dell’Anci nazionale che con il presidente De Caro stigmatizza: sindaci sempre bersaglio di scelte centrali, questa volta nemmeno condivise. E mentre aumenta la tensione sociale, mentre è incomprensibile perché alcune categorie commerciali continuino ad essere particolarmente colpite e non sostenute a dovere, l’irresponsabilità si fa un baffo di quanto danno arrechi. I negozi chiusi (alcuni) e la gente in giro, altro che zona rossa rinforzata. La villa comunale è un pugno allo stomaco in questi giorni. Si va verso la chiusura. Ma non è così che riusciremo a venirne fuori senza farci ulteriormente male. Chiudiamo a destra e a manca ma senza rispetto delle regole, continuiamo a mettere in ginocchio chi da più di un anno non ce la fa più per davvero”.