Il Comune di Andria, attraverso l’intervento della Provincia BAT e della ditta che sta facendo i lavori di ammodernamento della ex Sp231, sistemerà una delle strade comunali in condizioni disastrose la così della Strada Petroni nei pressi della Borgata di Montegrosso. Ma a seguire c’è un’altra strada, sempre comunale, in condizioni davvero difficili: si tratta della Strada Comunale 27, una strada immersa nelle campagne di Andria e che porta ad una Contrada cosiddetta Specchione. Una strada che risulta da tempo asfaltata ma che è in queste condizioni così come potete vedere nei video girati lungo il tracciato. Qui ci sono molteplici ville e terreni agricoli. Ma per arrivarci è necessario fare i proverbiali “salti mortali” tra buche più o meno profonde. Alcuni dei proprietari di abitazioni e fondi agricoli, ci hanno spiegato che su questa strada la situazione è peggiorata soprattutto negli ultimi anni, ma sono oltre 10 anni che si chiedono interventi mai arrivati. La situazione delle strade rurali nell’abitato andriese è davvero complessa così come le casse comunali. Provare a manutenere o a rendere quanto meno fruibili queste strade, però, è davvero un obbligo.