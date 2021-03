Piena fiducia a Francesco Fiore. L’assistente di gara andriese, della Sezione Arbitri di Barletta, sarà ancora impegnato in Serie A nel prossimo weekend di campionato. Fiore sarà in campo per il match tra Roma e Genoa domenica 7 marzo alle 12.30, allo Stadio “Olimpico” della capitale. Per l’assistente andriese si tratta dell’ottavo impegno in questa stagione di Serie A, la numero 17 in carriera nella massima serie calcistica italiana. L’ultima presenza in A di Fiore risale a poco tempo fa, quando venne designato per il match tra Juventus e Crotone. L’ennesimo riconoscimento per il professionista andriese.