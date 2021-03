Terza battuta d’arresto per la Fidelis Andria Handball in altrettanti incontri. Terza sconfitta consecutiva per gli andriesi di coach Colasuonno che devono fare i conti ancora con infortunati e squalifiche contro un Crotone cinico e in giornata di grazia.

Gli andriesi appaiono subito in difficoltà con i crotonesi che dopo 2’ si portano già sullo 0-3.

Difficoltà in attacco, difficoltà nello sviluppo del gioco veloce e nel ripiegamento si aggiungono ai molti errori individuali e di frustrazione che portano a rapidi e continui contropiedi i crotonesi per tutto il primo tempo. Primo tempo che termina con un divario netto di 11 goal in favore dei calabresi e che di fatto pone la parola fine ad un match che non avrà più tanto da dire nel secondo tempo.

«Al netto delle assenze con cui ormai combattiamo da tempo, i ragazzi non si sono espressi al meglio del loro potenziale – afferma coach Colasuonno. Nel primo tempo non abbiamo fatto niente di quello che avevamo preparato. Dal secondo tempo di Fasano è successo qualcosa che blocca la squadra a non la fa esprimere nel migliore dei modi. In settimana lavoreremo e parlerò coi ragazzi per capire insieme come superare questo momento di difficoltà. Intanto in vista della trasferta di Altamura di sabato prossimo speriamo di recuperare almeno un paio di terzini. L’obbiettivo in questa settimana sarà superare il momento di difficoltà e continuare nella crescita dei nostri giovani».

FIDELIS ANDRIA HANDBALL – PALLAMANO CROTONE: 27-40

FIDELIS ANDRIA: Guglielmi 8, Losito 7, Sipone 4, Capozza 2, Santovito 2, Zagaria M. 2, Cannone 1, Di Liddo 1, Del Giudice, Di Trani, Leonetti, Losciale, Regano, Tesse, Zagaria E.

All.: Colasuonno Riccardo

PALLAMANO CROTONE: Lonetto 11, Fiorenza 8, Malerba 6, Gentile 4, Mariano 4, Gallucci 3, Vrenna 2, Giaquinta 2, Berlingeri, Caristo, Cortese, Lo Guarro, Lucente.

All.: Cusato Antonio

Arbitri: Lorusso A. – Fasano

Risultati seconda giornata serie B:

Fidelis Andria – Crotone 27-40

S. Fasano – Putignano 15-22

P. Fasano – Altamura RINVIATA a causa COVID

CLASSIFICA:

Putignano 6 punti

Crotone 3 “

*Serra Fasano 2 “

*Altamura 1 “

***Pallamano Fasano 0 “

Fidelis Andria 0 “

*Crotone, Serra Fasano, Altamura 1 partita in meno

***Pallamano Fasano 3 partite in mano