I Frati Minori di Puglia e Molise hanno ricevuto dai Frati dell’Umbria una reliquia del Serafico Padre San Francesco, la quale sosterrà presso i conventi e i santuari della Provincia religiosa fino agli inizi di maggio. La Reliquia giungerà nella Chiesa di Santa Maria Vetere, sostandovi per cinque giorni dal 7 marzo al 11 marzo 2021.

In memoria del VII Centenario del capitolo delle Stuoie. L’arrivo della reliquia nei conventi dei frati minore di Puglia e Molise sarà fervido momento di preghiera e riflessione in quest’anno in cui si celebrerà l’VIII centenario del Capitolo delle Stuoie. Nel 1221 San Francesco convocò ad Assisi tutti i suoi frati che convenuti in gran numero, non avendo dove dormire, si adagiarono sulle semplici ed umili “stuoie”: da qui il nome de “Il Capitolo delle Stuoie”. Il reliquiario contenente il lembo del mantello. Si tratta di un pezzo di stoffa del mantello appartenuto al Poverello d’Assisi giungerà ad Andria il 07 marzo 2021 alle ore 18.00 davanti la Casa di Riposo San Giuseppe (via padre Savarese).

A termine della Celebrazione Eucaristica delle ore 19.00, presieduta da reverendo padre Nicola Violante, alla presenza del sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno verrà recitata la preghiera di affidamento dell’Italia al Santo di Assisi. La reliquia sarà un’occasione propizia per vivere momenti celebrativi catechetici intorno alla figura del Santo d’Assisi.