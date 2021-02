Si è spento all’età di 63 anni l’Ing. Pasquale Pagano, originario di Trinitapoli, dal 95’ e per diversi anni dipendente pubblico del Comune di Andria. Tra sue mansioni principali vi erano quelle riguardanti il Patrimonio ed il Settore Lavori Pubblici, ma nel corso della sua carriera ha ricoperto altri incarichi di natura tecnica all’interno della macchina amministrativa andriese. Pasquale Pagano, laureato in Ingegneria Civile nel 1988, ha svolto funzioni anche presso il Comune di Canosa di Puglia. Da qualche anno era in pensione.

In tanti in queste ore hanno dedicato un pensiero commosso alla memoria dell’Ing. Pagano, persona mite e stimata in tutto l’ambiente amministrativo. Motociclista per passione, amava viaggiare in sella alla sua moto con i suoi affetti più stretti. Un male incurabile lo ha strappato all’affetto dei propri cari solo poche ore fa.