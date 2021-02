Il Comune di Andria, attraverso l’assessorato alla Bellezza, da il via alla procedura partecipata finalizzata a raccogliere idee, proposte, criteri e indicazioni per la creazione di un hub di innovazione sociale, in risposta all’avviso del Por Puglia FESR-FSE 2014 relativo a PUGLIASOCIALEIN. «Si vuole avviare, cioè – spiega l’assessora alla Bellezza , Daniela Di Bari – un momento di confronto necessario aperto alle realtà locali, associazioni culturali, sociali, e alle organizzazioni datoriali e sindacali».

La procedura punta ad un percorso partecipato e di co-progettazione del nascente hub nel quale consentire uno scambio neutrale di informazioni tra attori diversi che normalmente frequentano luoghi non interconnessi; ibridare logiche profit e no profit; radicarsi nell’ecosistema di riferimento; sperimentare pratiche, prodotti/servizi innovativi, contribuendo allo sviluppo di nuove idee e progetti.

Il Comune di Andria è riuscito ad ottenere – vista la condizione particolare dell’Ente – una proroga dei termini di scadenza e per questo vi sono passaggi procedurali necessari molto ravvicinati per la consultazione delle parti, utile a delineare l’idea di fondo e favorire lo sviluppo di una progettualità importantissima per la città.

Per questo l’Amministrazione, il 23.02.2021 alle ore 18.00, terrà, in modalità telematica, un incontro per illustrare il programma a tutte le Associazioni CULTURALI, SOCIALI e alle REALTA’ OPERANTI NEL TERZO SETTORE che dovranno comunicare la propria adesione entro il 23.2.2021 ore 12.00. Per questo occorrerà compilare il form allegato e da inviare all’indirizzo: [email protected] it. A seguito dell’adesione verranno inviate le modalità per il collegamento telematico.