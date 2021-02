Non riesce a sbloccarsi la Florigel Andria anche nell’ultima trasferta abruzzese rimedia un secco 3 a 0 che lascia l’amaro in bocca. Gara alla portata degli andriesi che non hanno saputo mantenere il ritmo di gioco e reagire ai break piazzati dagli avversari durante il 1° e 3° terzo set, diverso e più efficace l’atteggiamento mostrato nel secondo. La bassa percentuale tra attacchi e punti ottenuti (26%) e l’alta media degli errori non consentono agli andriesi di giocare con la giusta tranquillità e determinazione.

Ci sarà molto da lavorare per i ragazzi di coach Pepe nei prossimi giorni che li separano dalla prima giornata di ritorno del 24 e il recupero della prima giornata del girone di andata, sempre contro il Lucera. Saranno due gare importantissime per verificare la tenuta caratteriale di tutta la squadra e per poter sbloccare la classifica.

Mister Pepe schiera per l’inizio gara Bernardi in regia e Cripezzi G. opposto, laterali Incampo e Caldarola, al centro Porro e Cripezzi A., libero Utro. L’entusiasmo e il bel gioco mostrato all’inizio di gara si spegne quando un turno in battuta dell’opposto abruzzese mette a segno un break che porta i padroni di casa sul 16 a 10, margine incolmabile per il finale di 25 a 15. Ben altra cosa il secondo giocato con determinazione e con azioni che mettono in difficoltà il Paglieta, set giocato punto a punto fino al 22 pari. L’incisività dei padroni di casa induce all’errore di troppo gli andriesi che consegnano il set con il parziale di 25 a 23.

Terzo set copia del primo, prende subito il largo il Paglieta trascinato dallo scatenato opposto mettendo il sigillo al parziale del 16 a 6 e al finale 25 a 14.

Le parole del Direttore Generale Agostino Paradies a fine gara: «La situazione attuale preoccupa per l’andamento della stagione, le varie problematiche stanno incidendo non poco sull’attività sportiva. Bisognerà reagire consapevoli del lavoro fin qui svolto, ma soprattutto del lavoro da farsi per dare una svolta significativa. Penso che con la prima vittoria si possa dare più consapevolezza ai ragazzi delle proprie potenzialità. Testa e cuore per arrivare alle prossime due gare nel massimo della forma per essere più efficaci nel gioco ed ottenere il risultato sperato».

Nel prossimo fine settimana la Florigel rispetterà il turno di riposo previsto dal calendario per la 5^ giornata del girone di andata.

Tabellino: Virtus Paglieta vs Florigel Andria 3 – 0 (25/15/; 25/23 e 25/14)

FLORIGEL ANDRIA: Bernardi (3) – Cripezzi G. (9) – Incampo (10) – Caldarola (6) – Rubino (1) – Porro (3) – Cripezzi A. (1) – Lanzone (2) – Prezioso (ne) – Librizzi (1) – Utro (L1) e Zingaro (L2). Ace 5 – Muri 4 – Battute sbagliate 10 – Errori totali 12 – punti diretti 36 (69%).