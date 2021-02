Arriva una comunicazione importante dalla Prefettura della BAT: nella città di Andria, al momento, sono 103 gli attualmente positivi al Covid-19. Una discesa importante che, paragonata a meno di due mesi fa, risulta esser davvero decisiva per poter riprendere le attività di tracciamento dei contagi. Solo tre giorni fa erano 227 gli attualmente positivi in città, dimezzati poi in queste ore anche per un complessivo aggiornamento dei dati da parte della Regione Puglia.

Naturalmente dalla Prefettura raccomandano sempre di continuare rigorosamente a rispettare le regole imposte per evitare che ci possano esser nuove escalation dei contagi vista anche la preoccupazione per le varianti del virus che sembrano esser decisamente più aggressive e contagiose.