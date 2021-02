Nel 2020 il settore wedding in Puglia ha subito cali del fatturato pari al 95% e “ancora oggi è tutto fermo”: lo ha detto il presidente di AssoEventi Confindustria, Michele Boccardi, durante l’audizione in IV commissione consiliare sulla crisi del comparto. Boccardi ha evidenziato che l’economia del wedding comprende un indotto a vari cerchi concentrici e si parla di ricavi in Puglia per un miliardo di euro l’anno, grazie ai circa 19 mila matrimoni all’anno, dei quali il 10% di stranieri.

La seduta è stata convocata su richiesta del consigliere Francesco Ventola (FdI) al fine di ascoltare nel merito le posizioni degli assessori allo sviluppo economico e politiche della salute. AssoEventi ha chiesto di dare quanto prima una identità giuridica definitiva al comparto con un solo codice Ateco per ottenere i ristori e aiuti.

L’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco ha detto che è difficile dare delle prospettive sull’andamento della pandemia, ma che sarà sicuramente migliorata la situazione per l’estate prossima anche per effetto delle vaccinazioni e che quindi è disponibile ad incontrare le associazioni del settore per modificare e migliorare il piano per la ripartenza in sicurezza. Da parte dell’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci è pervenuta “la massima disponibilità alla collaborazione con tutte le parti politiche e sociali per cercare di costruire una strategia risolutiva, nella direzione di poter dare degli aiuti alle aziende fortemente penalizzate.