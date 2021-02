Finisce ancora con una sconfitta la seconda gara di campionato della Florigel Andria contro la Joyvolley. Gara dalla doppia faccia con i primi due set fotocopia della gara d’esordio con i ragazzi di coach Pepe che non riescono ad essere efficaci in attacco e limitati dal muro dei padroni di casa. Altra cosa il terzo con un cambio di marcia degli andriesi che giocano e mettono in difficoltà i gioiesi, reazione guidata da Incampo & C. che riescono a far 20 punti diretti sui 23 totali del set e con soli 6 errori totali. Un buon segnale per coach Pepe che dovrà preparare al meglio la prossima gara contro il Paglieta, anch’essa reduce da due sconfitte. Mister Pepe schiera per l’inizio gara Bernardi in regia e Cripezzi G. opposto, laterali Incampo e Caldarola, al centro Porro e Cripezzi A., libero Utro.

Gara fin dalle prime battute intensa ed equilibrata fino a metà set, gli errori degli andriesi e la grande efficacia a muro dei gioiesi gli permette di accumulare un cospicuo vantaggio vanificando ogni prospettiva di recupero degli ospiti, finale pesante 25 a 15. Secondo set sulla falsa riga del primo con gli andriesi che continuano a non essere efficaci nel gioco, lasciando l’iniziativa e punti ai baresi che raddoppiano il conto dei set con un parziale di 25 a 16. Coach Pepe richiama i suoi ad una più attenta valutazione del gioco, la reazione non si fa attendere. E’ Incampo a suonare la carica dei suoi e a rendere molto più incisivo ed efficace il gioco di squadra, a fine set saranno 10 i punti dei 15 totali messi a segno sul tabellino personale. Sarà un set equilibratissimo giocato punto a punto fino ai 23 pari con un finale al cardiopalma, solo un piccolo errore porterà il punto finale al Joyavolley per il 25 a 23.

Le parole del Direttore Generale Agostino Paradies a fine gara: «Grande rammarico per questa sconfitta, considerato come si è costruita, riconoscendo anche i meriti all’avversario che è stato capace di chiudere a muro molti dei nostri attacchi. Sarà necessario accelerale i tempi per arrivare, nel breve, ad avere un gioco più efficace, riconoscendo ai ragazzi il gran lavoro svolto in palestra e la crescita costante evidenziata in queste prime due gare. Il riscatto e la conquista dei primi punti potrà avvenire già dalla prossima gara».

Prossimo impegno, ancora in trasferta, in terra abruzzese per la 4^ giornata la Florigel incontrerà la Virtus Paglieta, appuntamento sabato 13 febbraio alle ore 18.

Tabellino:

Joyvolley Gioia del Colle vs Florigel Andria 3 – 0 (25/15/; 25/16 e 25/23)

FLORIGEL ANDRIA: Bernardi (1) – Cripezzi G. (4) – Incampo (15) – Caldarola (9) – Rubino (ne) – Porro (4) – Cripezzi A. (4) – Lanzone (ne) – Prezioso (1) – Librizzi (0) – Utro (L1) e Zingaro (L2).

Ace 1 – Muri 1 – Battute sbagliate 14 – Errori totali 10 – punti diretti 38 (70%).