«35.000 barbatelle ancora da impiantare sono state derubate da chi, introducendosi nella nostra cantina, ha messo a rischio l’intero progetto. Non un progetto qualunque». E’ quanto si legge in una nota di Cantine “Rivera”, tra i punti di riferimento della denominazione Castel del Monte e della Puglia enologica. Un furto che potrebbe mettere a rischio un nuovo progetto portato avanti dall’azienda per compiere un ulteriore passo in termini di eccellenza e qualità.

«Siamo abituati ad utilizzare i nostri canali social per raccontare i nostri vini, i viaggi, le nostre – seppur modeste – imprese vitivinicole. Oggi però vogliamo rendervi parte di una notizia che ci ha lasciato senza parole e, lo ammettiamo, ci ha fatto anche molto male.

Carlo de Corato, 82 anni e da 50 vendemmie patron della Rivera stava per vedere concretizzarsi un progetto viticolo iniziato circa 30 anni fa con l’impianto di 10 ettari di nuovi vigneti, ma non vigneti qualunque. L’ultimo atto di un progetto di ricerca sulle varietà autoctone del territorio, Bombino Nero e Nero di Troia, iniziato agli inizi degli anni ’90 con la collaborazione del professor Scienza, proseguito con il CREA di Turi e giunto al momento dell’impianto della terza generazione delle selezioni massali individuate per fornire eccellente materia prima per i vini aziendali che esprimono le tre D.O.C.G. di Castel del Monte: Puer Apuliae Castel del Monte Nero di Troia Riserva, fresco di Tastevin della guida Vitae dell’A.I.S., Il Falcone Castel del Monte Rosso Riserva, vino simbolo della cantina, e il Pungirosa Castel del Monte Bombino Nero, rosato fresco e succoso di grande successo. Dopo appena due giorni di lavoro l’amara sorpresa: 35.000 barbatelle ancora da impiantare sono state derubate da chi, introducendosi nella nostra cantina, ha messo a rischio l’intero progetto. Non un progetto qualunque».

«Per chi ha commesso il furto si tratta solo merce da piazzare sul mercato nero, ma per noi e per l’intero territorio vitivinicolo quelle barbatelle rappresentano il futuro. Per fortuna non tutto è perduto perché il vivaio ne aveva ancora qualche migliaio da cui ripartiremo. Noi non ci fermiamo e non sarà di certo questo l’ultimo vigneto che io pianterò». Queste sono le parole di Carlo de Corato. «Da queste ripartiremo più determinati che mai».