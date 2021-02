Alla ripresa degli allenamenti coach Pepe ha avuto un momento di confronto con la squadra per discutere sugli aspetti tecnici della gara persa contro il Molfetta e per preparare al meglio il programma degli allenamenti di questa settimana. Dopo le sedute d’allenamento il gruppo squadra ha dato buoni segnali di crescita per superare le criticità che hanno determinato il risultato di sabato scorso.

A fine allenamento odierno abbiamo raccolto una dichiarazione del coach andriese Antonio Pepe: «La squadra dopo la spenta prestazione di sabato scorso contro il Molfetta si è allenata consapevole di dover lavorare tanto in quel poco tempo a disposizione. Sabato facciamo visita ad un’altra squadra, il Gioia del Colle, che vanta nomi di prestigio per la categoria insieme a giovani promettenti e che viene da 2 vittorie consecutive. Cercheremo di lottare a denti stretti per crescere partita dopo partita e tirar fuori il nostro vero carattere».

Per far fronte all’esigenza di dover ampliare la durata degli allenamenti sarà necessario concordare, fin da subito, con l’Ente Comunale l’allungamento della disponibilità degli orari, al momento limitati per gli ormai noti problemi gestionali della Multiservice. Si avvicina il giorno della seconda gara della Florigel Andria, ancora in trasferta, sul campo della NVG Joivolley di Gioia del Colle, squadra composta da un mix con gli esperti Matheus e Anselmo completata con un gruppo di giovanissimi guidata da mister Paglialunga.

La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale lucana Persia Giuseppe e Mastrogiovanni Francesco. Appuntamento sabato 6 febbraio dalle ore 18,30 nel Pala Capurso di Gioia del Colle.