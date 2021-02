La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Taranto del calciatore Antonio Marino. Il classe 2000 nella scorsa stagione ha indossato la casacca rossoblù ben 18 volte condite da una rete. Alle dipendenze del tecnico Panarelli il giovane centrocampista campano è stato schierato in diverse posizioni del campo grazie alla sua duttilità. Marino sarà a disposizione del tecnico Panarelli per la trasferta di Venosa contro il Lavello.