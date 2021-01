Una giovane promessa calcistica “made in Andria” sbarca in riva allo Stretto e precisamente nell’ACR Messina, club che milita nel girone I del campionato di serie D.

Stiamo parlando di Giuseppe Polichetti, talentuoso esterno sinistro classe 2002, che nella giornata di giovedì ha firmato il suo primo contratto ed è già a disposizione del tecnico Raffaele Novelli.

Giuseppe, nato a Trani ma andriese doc, è cresciuto nelle giovanili del Bari Calcio dove ha dimostrato tutte le sue doti e soprattutto la sua duttilità, infatti può ricoprire ruoli diversi sia in fase difensiva che offensiva.

Oltre all’esperienza formativa nel capoluogo, Polichetti ha disputato un campionato Under 17 Nazionale con la maglia del Foggia, realizzando anche una rete nella sfida contro i pari età del Frosinone. Poi per un anno è rientrato nella sua città tra le fila della Fidelis e infine nell’ultimo biennio l’esperienza nella compagine “Berretti” del Bari, condita da due convocazioni in prima squadra e la grande stima di un tecnico navigato come Gaetano Auteri.

Adesso è arrivato il momento della verità per il giovane esterno andriese che vuole dimostrare tutto il suo valore con maglia del Messina, al momento capolista del girone I di serie D. Domenica al “San Filippo” potrebbe fare il suo esordio contro il Troina e continuare a coltivare il suo sogno calcistico.