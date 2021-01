Presieduto dal Sindaco, avv. Giovanna Bruno, si è tenuto ieri, nella sala consiliare del palazzo di Città, un incontro tra l’Amministrazione Comunale, in particolare tra gli assessori ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, il Presidente del Consiglio Comunale, i dirigenti dei settori comunali interessati ed i rappresentanti degli Ordini di Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi, Collegio dei Geometri, con l’obiettivo di avviare un tavolo di confronto tra la nuova amministrazione e, appunto, gli ordini professionali.

«Il Sindaco Bruno ha voluto questo incontro – spiega l’assessore al Quotidiano, arch. Mario Loconte – proprio per recepire problematiche che interessano una serie di settori come l’Urbanistica, il Patrimonio, le Manutenzioni, settori vitali per la comunità cittadina, ed avviare, così, una collaborazione proficua intesa a supportare la macchina amministrativa e trovare spunti di riflessione utili per velocizzare una serie di processi che, oggi, rendono difficoltosa l’operatività amministrativa. Al termine dell’incontro è stata confermata dal Sindaco e da tutti i partecipanti, la disponibilità ad avviare, insieme, questo dialogo nell’interesse dei cittadini e avviarsi, con decisione, verso i concorsi di progettazione utili per la rigenerazione della città, e verso la digitalizzazione su cui si sta operando per avere, già nei prossimi mesi, dopo la formazione interna ed esterna, un nuovo processo grazie al quale accelerare tutto il percorso della macchina amministrativa nell’ottica di una sburocratizzazione. Seguiranno poi altri incontri che l’Amministrazione comunicherà e che riguarderanno, in particolare, i temi dell’abitare sostenibile, su cui, ha ricordato il Sindaco Bruno, abbiamo già avviato una proficua discussione interna che coinvolgerà anche gli ordini professionali giacché – conclude l’ass. Loconte – la prossima fase sarà proprio la definizione dei bandi per la progettazione esecutiva alla quale i singoli professionisti potranno partecipare. Dunque le nostre parole guida sono collaborazione e sinergia tra pubblico e privato».

Nel corso dell’incontro è intervenuto il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, che ha ribadito l’importanza di riqualificare il sistema urbanistico esistente anche «facendo scelte coraggiose, perché la rigenerazione della nostra città consentirebbe così una migliore qualità della vita. A questo risultato si arriva attraverso un diverso rapporto con la macchina amministrativa che va sburocratizzata e semplificata grazie a personale motivato e formato. Occorre poi puntare ad un catasto edilizio urbanistico in forma digitale mettendo in rete tutti gli uffici collaterali SUE e SUAP e attivando una forte collaborazione per ridurre la mole delle pratiche esistenti per poi continuare in una nuova fase progettuale della nostra città».