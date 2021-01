Riceviamo e pubblichiamo un breve messaggio di don Michelangelo Tondolo, parroco della Chiesa di San Riccardo, nel quartiere San Valentino. Una nota con un simpatico video allegato.

«Carissimi, il nostro territorio da anni ha avuto nella scuola la ricchezza del “Tempo prolungato” (cfr. i presidi Mattana e Ribatti). Questa particolarità ha permesso, insieme all’umile servizio della parrocchia, di elevare di molto la formazione, la cultura e la socialità di tutti i residenti. Purtroppo, a causa delle note vicende legate sia alla gestione poco equa dei buoni pasto, sia alla difficoltà economica del Comune, stiamo correndo il rischio di perdere questa ricchezza. Pertanto invito da un lato a riflettere su certe scelte economiche per la cultura dei figli e dall’altro a potervi fidare delle proposte che la dirigente Martinelli ha in serbo per il bene di tutti noi! Vi chiedo di vedere un brevissimo sketch…e nei prossimi giorni vi “disturberemo” con una vignetta…tutto “made in San Valentino”».