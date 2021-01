Ancora una iniziativa a favore dei vulnerabili: nei giorni scorsi i Volontari della Croce Rossa italiana di Andria, dopo le attività di raccolta, hanno confezionato e donato più di 80 calze a ragazzi e ragazze ospiti di comunità per ragazzi e alla comunità parrocchiale di Santa Maria della Grazia.

«Dopo più di 10 mesi – ha commentato il Presidente Antonio Veneziano – i Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Andria impegnata nella lotta alla pandemia e nell’assistenza alle persone in difficoltà, continuano la loro opera di generosità e altruismo. Dopo aver organizzato una raccolta di dolci presso alcuni punti vendita cittadini, si sono cimentati nella preparazione di circa 80 calze da donare a ragazzi e ragazze ospiti di 9 comunità residenziali e 20 calze per una comunità parrocchiale. È questo lo spirito che ci anima: il servizio per i più vulnerabili, per regalare sorrisi anche in tempi difficili».