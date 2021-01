C’erano pochi dubbi sulla sua rielezione. Da ieri sera, c’è anche l’ufficialità. Sarà Vito Tisci, già presidente del Settore Giovanile Scolastico a livello nazionale, a guidare il calcio dilettantistico pugliese anche per i prossimi quattro anni, sino al 2024, in buona sostanza. È stato eletto all’unanimità dalle società aventi diritto per la quinta volta consecutiva, nel corso dell’assemblea ordinaria che si è svolta a Bari. Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato valida l’assemblea con 125 votanti su 198. Il momento, inutile nasconderlo, è delicato. E le incertezze sul futuro, in questo periodo di Covid, non mancano. Tisci ha risposto così sull’eventuale ripresa dell’attività.

L’intervista completa su News24.City.