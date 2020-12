L’obiettivo minimo era riuscire a chiudere l’anno da imbattuti dopo la ripresa ed è stato portato a termine. Il bicchiere mezzo vuoto è però nei rimpianti accumulati dopo il blitz di Aversa, con Casarano e Fasano capaci di agganciare nella seconda parte di gioco il pareggio e impedire due vittorie che avrebbero dato un’altra fisionomia alla classifica. Storia della Fidelis Andria di fine 2020, che si prepara a voltare pagina forte di quattro risultati utili di fila all’attivo – i tre già citati erano stati preceduti dal netto 3-0 alla Puteolana dell’1 novembre – con 12 punti in cassa dopo nove giornate e una classifica che attende di conoscere la sua proiezione. Considerazioni permesse dall’ottavo posto oggi condiviso con Brindisi e Francavilla in Sinni, dai tre punti di distanza dalla zona playoff e dal -6 dal primo posto, occupato oggi da Sorrento, Taranto e Casarano.

La Fidelis post interruzione del campionato è ripartita abbinando forma e sostanza, dimostrate anche negli 1-1 contro Casarano e Fasano: il risultato che più balza agli occhi nel team di Panarelli è la capacità di allargare la platea dei marcatori. Se nei primi sei turni erano andati a segno solo Prinari, Cristaldi e Russo, dal settimo turno all’elenco si sono aggiunti Cerone, Avantaggiato e Manzo. Da perfezionare la fase difensiva, con Anatrella sempre battuto negli ultimi tre turni giocati.

In attesa di guardare al ritorno in campo, fissato il 6 gennaio al Degli Ulivi contro il Gravina, l’attesa è sul mercato: la coperta è corta in particolare a centrocampo, con Zammit e Gogovski fuori dai giochi per lungo tempo, mentre in difesa c’è da lavorare sui recuperi di Paparusso e Lacassia. Lecito attendersi innesti. Intanto la prima novità post natalizia c’è già: l’azienda andriese Florigel è diventata main sponsor della Fidelis e sarà presente sulle divise di Fontana e compagni sul retro al di sotto del numero.