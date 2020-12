Il racconto di una mattina a suo modo storica: è iniziato in tutta Europa il Vax-Day, il primo giorno in cui nel continente si stanno somministrando i primi vaccini anti Covid. Anche in Italia prime 9mila dosi arrivate e distribuite in tutte le Regioni. Ieri sera l’arrivo in Puglia con un volo militare delle 505 dosi riservate al primo giorno di vaccinazione in regione.

Attorno alle 10 l’arrivo anche nella BAT, precisamente ad Andria all’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, delle prime 80 dosi. Vaccini che sono stati portati ad una temperatura tra i 2° e gli 8° e che devono esser utilizzati in queste condizioni entro cinque giorni. Poco più di dieci minuti per vaccinare i primi tre candidati scelti tra coloro i quali ne hanno fatto richiesta. «Emozione e responsabilità» le prime parole del Dr. Riccardo Matera, Responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’ASL BT e del Dr. Danny Sivo Responsabile della Medicina del Lavoro dell’ASL BT. Presente, all’arrivo delle dosi di vaccino anche il Direttore Generale Alessandro Delle Donne.

Le interviste complete.