Un nuovo gesto di solidarietà, questa volta nei confronti dei più anziani. Di seguito riportiamo la nota che racconta l’iniziativa di Masseria Cusmai (di Cusmai Nicola & C. Sas) presso le RSA Madonna della Pace e Madonna delle Grazie di Andria.

“Abbiamo vissuto un Natale diverso dagli altri. Un Natale che in molti casi ci ha lasciato lontani dalle persone più care come i nostri nonni. Per stare loro più vicini e far sentire loro il nostro calore – dichiara Nicola Cusmai – abbiamo deciso di far trovare nel menu del pranzo di Natale le nostre conserve sott’olio elaborate a partire dai consigli della nostra nonna. D’accordo con il dott. Paolo Roca, amministratore delle RSA Madonna della Pace e Madonna delle Grazie di Andria, i nonni della nostra comunità hanno ricevuto nel piatto un gesto in più di attenzione, una coccola che è stata gradita e apprezzata. Sono le persone più anziane, la memoria della nostra comunità di andriesi, in questo momento di difficoltà legato alla pandemia, ad avere bisogno di maggiori cure e tutele. Sperando di poter tornare presto alla normalità di un abbraccio, alla normalità dello stare insieme”.