A conclusione di un anno tanto particolare, il 2020, anche per il mondo della scuola l’Associazione Italiana Maestri Cattolici organizza un incontro in via telematica di riflessione e condivisione su quanto la pandemia abbia modificato il “fare scuola” per tutte le comunità scolastiche.

Ne sono derivati lo sperimentare forme di isolamento e nel contempo di nuova socialità, in cui rivedere i comportamenti, il mettersi in discussione come persone e professionisti riorganizzando le abitudini e riscoprendo tante fragilità, invocando una “normalità” che forse non era mai stata percepita in tutta la sua quasi scontata bellezza hanno

“Abbiamo provato a rimodulare, afferma la presidente Francesca Attimonelli, il nostro modus operandi all’interno delle nostre scuole, impegnandoci a rispettare le nuove norme e cercando di continuare a far emergere il nostro essere educatori, il credere nell’opera incessante della scuola: perché la scuola non può e non deve fermarsi; deve adeguarsi, non ha alternative in questo momento di emergenza sanitaria, ma continua ad essere il luogo privilegiato in cui crescere e formarsi come persone e cittadini consapevoli”.

L’appuntamento è per martedì 22 dicembre 2020 alle ore 18,30 tramite il canale meet al link meet.google.com/eeu-qgru-zcr

Sarà presente anche il Vescovo S.E. Mons. Luigi Mansi che condurrà la riflessione natalizia per sentirci insieme come una “comunità che si prende cura”, scegliendo come associazione nella quotidianità personale, familiare e lavorativa di ricevere il sentire dell’altro e assumersi la responsabilità di stargli accanto, di cogliere quello di cui ha bisogno e mantenere la relazione fino a quando è necessario.