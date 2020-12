«Voglio ringraziare Giovanni Vurchio per il lavoro straordinario che ha portato avanti negli ultimi anni per rilanciare il Partito Democratico di Andria». Lo dichiara il Segretario del Partito Democratico Puglia On. Marco Lacarra.

«Il suo impegno e la sua dedizione, così come il progetto di PD per cui ha lavorato, sono stati determinanti per conseguire i risultati eccezionali riportati dal centrosinistra alle ultime elezioni amministrative in quel Comune. Nulla di tutto questo è passato inosservato: a lui va la mia gratitudine più sincera e un grande in bocca al lupo per la nuova sfida che affronterà in qualità di Presidente del Consiglio comunale».