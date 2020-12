«Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!» [Papa Francesco, “Fratelli tutti”]

«Quest’anno il tempo dell’Attesa e del Natale, ci chiede di ripensare la festa in una dimensione più intima. È richiesta ulteriore attenzione, cura e responsabilità nell’ottica di vivere diversamente l’incontro interpersonale. Ma questo non può toglierci la speranza e la voglia di rinnovare le nostre tradizioni e celebrare le festività, sognando un futuro migliore da condividere. Affinché le festività, ci aiutino a ringraziare, a sperare e a sognare un futuro migliore. L’Amministrazione Comunale, conscia delle difficoltà che caratterizzano questo tempo, invita la cittadinanza tutta al rispetto delle regole per il contenimento del contagio, proponendo per queste feste, occasioni di animazione diversificate». Scrive così, in una nota, l’Assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari.

«Desideriamo partire dalle persone, dando spazio alla loro originalità e creatività, pertanto per questo Natale 2020, il settore della Cultura e Promozione della Città e del Territorio, propone di vivere un’azione partecipata a tutti i cittadini, che abbia per tema la narrazione dei sogni. Sarà un’azione pratica che sarà avviata nei prossimi giorni, e opportunamente divulgata.

L’animazione attraverso le arti invece, che solitamente avveniva per le strade della nostra città, con esibizioni musicali, mostre e spettacoli di ogni sorta, quest’anno avverrà tramite la rete, dunque i social, ed i canali televisivi delle emittenti locali. L’idea è promuovere la presentazione di espressioni artistiche attraverso i mezzi di comunicazione citati, garantendo dunque il rispetto dei DPCM, ossia senza la partecipazione del pubblico in presenza. Pertanto:

SI INVITANO

le Associazioni Culturali e gli Artisti (musicisti, attori, scrittori, videomaker, pittori, scultori, fotografi) ad esprimere la propria arte, armonizzata al tema generale “il sogno della città”, trasmettendo nell’immediato una descrizione sintetica della propria idea (Il contenuto culturale e artistico immaginato deve essere racchiuso in un intervallo di 3-5 minuti) all’indirizzo email: [email protected], riportando in oggetto: Natale 2020 “Il sogno della Città”.

Tutte le attività dovranno rispettare i protocolli vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

L’esperienza immaginata si pone l’obiettivo di rilancio motivazionale rispetto a questo tempo di crisi, per aiutare la città di Andria a mettere in moto un laboratorio culturale e creativo, offrire una grande opportunità di fare rete, esperienza indispensabile per un cammino di rinascita rivolta alla creazione di bellezza.

Lasciamoci attraversare da questo sussurro che ci invita a metterci in cammino insieme, per sognare insieme, artisti, associazioni culturali, cittadini, ripartendo da questo “Tempo” gonfio di riflessione per tutti.