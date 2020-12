35 anni sulla carta d’identità e la voglia di mettersi in gioco di un ragazzino. Federico Cerone non ha dubbi sullo spirito che l’ha portato ad accettare la proposta della Fidelis Andria e a salutare Brindisi per accettare un altro biancoazzurro sul petto. Il fantasista romano classe 1985, che in carriera vanta più di 250 presenze nei campionati dilettantistici e circa 100 nel professionismo, condite da ben 105 reti, ha già buone sensazioni dopo quattro giorni di lavoro con il gruppo.

Nella sessione invernale di mercato la Fidelis ha accolto oltre a Cerone anche Gogovski e in attesa di altri annunci ha salutato Minincleri, Busetto e Tusiano, passati rispettivamente a Pineto, Campodarsego e Martina. Nel mirino c’è l’Aversa, che nel recupero contro il Nardò ha portato a casa uno 0-0 mentre nella trasferta di domenica scorsa sul campo del Fasano si è vista bloccata dal vento sul vantaggio di 1-0.

Tra le principali qualità di Cerone, che in passato ha giocato anche con Barletta, Pisa e Viterbese, c’è il gol: nella scorsa stagione ha siglato 11 reti con la maglia del Savoia fino all’interruzione del campionato, invece nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia del Brindisi realizzando 2 reti in 5 presenze. La garanzia, al di là dei numeri, è nel massimo impegno.

