Rete Wifi a singhiozzo per supportare, con fatica, la cosiddetta didattica a distanza. Parliamo dell’Istituto “Della Vittoria” di Andria dove a lamentarsi sono direttamente i genitori: «Questo problema si trascina ormai da quando è scattata la possibilità di scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza con l’ordinanza del Presidente della Regione Emiliano – ci spiega Rosa Di Candia, del direttivo del Comitato Genitori Andriesi – in quel momento molti istituti erano già preparati o si sono rapidamente adeguati mentre alla Scuola “Della Vittoria” è rimasta la difficoltà di accesso alla rete WiFi per i docenti». Oltre a questo, ci sarebbe anche una mancata comunicazione tra istituto e genitori, con appelli che sarebbero caduti nel vuoto.

Ieri l’ultimo disservizio, in ordine di tempo, bambini a casa senza o quasi lezione a distanza e docenti costrette a connettere il sistema ai propri cellulari vista la difficoltà di connessione dei pocket forniti: «Abbiamo atteso sperando che il problema fosse risolto anche dopo le nostre numerose sollecitazioni praticamente tutte cadute nel vuoto – ha spiegato Rosa Di Candia – ma ora davvero basta. I nostri ragazzi non sono di serie B e queste difficoltà si configurano proprio come una spada di Damocle sulla corretta crescita anche scolastica dei nostri figli. Chiediamo di esser ascoltati ma soprattutto di intervenire considerando che ci sono anche diversi genitori esperti in questo campo che hanno voglia di metter a disposizione la propria professionalità per risolvere il problema».

Dalla scuola “Della Vittoria”, il segretario ha riferito che «i problemi tecnici di ieri sono asseribili ad alcuni interventi di manutenzione effettuati sul territorio da gestore Wind-Tre. L’istituto – ha aggiunto – vanta numerosi modem (“cubotti”) ognuno da 70 gb, e tutti funzionanti».

Questa mattina, intanto, il servizio di didattica a distanza si è svolto in modo regolare, senza alcun nuovo disagio per i docenti. La rete WiFi, per il momento, sembra tornata a pieno regime.