Una delle richieste dei quattro sindaci della BAT di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola, era stata quella di far entrare in vigore l’ordinanza domani 8 dicembre, ma a partire dalle ore 18 per permettere di non disperdere quanto fatto dai ristoratori e dai titolari di bar in vista del giorno festivo e dell’entrata ormai da due giorni in zona gialla. Ma la Regione Puglia ha respinto al mittente la richiesta e dunque da domani sarà in vigore la zona arancione nei quattro comuni della sesta provincia e negli altri 16 delle province di Bari e Foggia.

La protesta arrivata sotto le varie case comunali da parte delle categorie del commercio e di semplici commercianti, non ha sortito gli effetti sperati nonostante l’intervento dei Sindaci per cercare una mediazione fallita poi a tarda sera dopo alcune video call con il Presidente Emiliano. I comuni non hanno possibilità di ribaltare una ordinanza regionale ma al massimo renderla ancor più stringente. Dunque tutto invariato e ristoranti chiusi da domani al 14 dicembre in attesa di comprendere cosa accadrà nel periodo natalizio.