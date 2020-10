Con il picco di 142 casi in sole 24 ore raggiunto ieri la Provincia Bat fa registrare 700 persone attualmente positive al covid, di cui circa il 90% asintomatico ed in quarantena a casa. All’ospedale covid di Bisceglie sono infatti 48 i pazienti ricoverati tra i reparti di Malattie Infettive e Cardiologia, otto in Terapia Intensiva e 21 in Pronto Soccorso in attesa di ricovero. Mentre nel presidio di Canosa sono in arrivo i primi sei pazienti per il decorso post covid.

Il sistema sanitario locale prova a reggere l’urto sempre più violento della seconda ondata epidemica, anche se i pronto soccorso di Barletta ed Andria, riferiscono dalla Asl, sono pieni e lavorano incessantemente. Nel solo mese di ottobre la città di Andria ha fatto registrare 430 casi di covid, Barletta 180, Bisceglie 90. A Trani le persone attualmente positive sono 63 ma i numeri, spiegano dal Comune, sono destinati ad aumentare nelle prossime ore. Canosa e Minervino contano circa 40 casi a testa, Trinitapoli 22, riferisce il sindaco Losapio. Sotto i 20 contagi gli altri comuni della provincia. A Spinazzola sono 17 le persone colpite dal virus ad ottobre, a Margherita di Savoia 11, a San Ferdinando 10.