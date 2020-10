Oltre 4.000 follower in un mese e mezzo, di cui i primi 1.000 registrati solo nelle prime 24 ore dal lancio dell’iniziativa, più di 150 appuntamenti sinora pubblicati e più di 3mila partecipanti: sono i numeri di “Ciomafè”, un nuovo progetto che unisce il mondo dei social e quello della cultura, interamente dedicato alla città di Andria.

Si tratta di una pagina Instagram, attiva dal mese di settembre, che raccoglie tutti gli eventi culturali in programma nella città federiciana: musica, spettacoli, incontri letterari, dibattiti di politica e di approfondimento: tutte le proposte che arrivano da associazioni, ma anche da privati ed esercenti, possono essere esposte in bella mostra nella vetrina di Ciomafè.

Farlo è semplicissimo: è sufficiente contattare lo staff all’indirizzo mail [email protected], fornendo qualche informazione su luogo, data e orario, allegando la locandina dell’evento e il gioco è fatto.

L’appuntamento verrà pubblicato sulla pagina di Ciomafè e sarà visibile ai tanti utenti che la seguono su Instagram.

Una doppia opportunità: per gli organizzatori, che potranno far conoscere la loro iniziativa ad un’ampia platea di persone, ed ovviamente per la cittadinanza, che potrà essere sempre aggiornata su cosa è possibile fare ad Andria, su tutto ciò che la città ha da offrire, giorno per giorno.

Un prezioso canale di comunicazione tra chi crea eventi e chi partecipa, che mette la cultura nelle mani di tutti, con un semplice telefonino, sperando che, virus e restrizioni permettendo, la vita torni in fretta alla normalità.