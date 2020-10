Sono state decretate dopo il giuramento di rito altre sei guardie volontarie zoofile di Fareambiente appartenenti al Laboratorio Verde Fareambiente di Andria OdV. Si conclude così l’iter iniziato con il corso di formazione della durata di 90 ore e conclusosi con una prova di idoneità. Un altro obiettivo raggiunto dall’Associazione, per rafforzare l’organico dei soci volontari di Fareambiente che costituiscono il gruppo delle Guardie Giurate Particolari Volontarie zoofile, nell’ambito operativo provinciale.

Al riguardo il Responsabile Provinciale delle Guardie di Fareambiente, dott. Benedetto Miscioscia, nonché Presidente del Laboratorio verde, esprime «apprezzamento per la disponibilità dimostrata dai soci guardie decretati a condividere il progetto del Movimento Fareambiente MEE, ringraziando per l’attenzione prestata nell’istruttoria per le procedure di decretazione la Prefettura di Barletta-Andria-Trani. E’ bene ricordare – prosegue Miscioscia – che i soci che hanno partecipato ai nostri corsi di formazione e di aggiornamento hanno acquisito una preparazione non solo delle materie in campo zoofilo ma anche ambientale, consentendo loro, laddove le amministrazioni si dotino di un regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale volontario comunale, di poter svolgere anche tale compito per la prevenzione e la repressione delle violazioni di ordinanze sindacali per il corretto conferimento dei rifiuti differenziati e per la raccolta delle deiezioni canine da parte dei possessori di cani. Un’opportunità in più che viene offerta ai Comuni potendo ricorrere all’istituto delle convenzioni per prevenire e reprimere cattivi comportamenti di quei cittadini restii a seguire le regole, consentendo di poter migliorare le condizioni igienico-sanitarie e conseguentemente la vivibilità, la civiltà e il decoro urbano dei Comuni. Convenzioni che si possono sottoscrivere con quelle associazioni ambientaliste regolarmente riconosciute a livello nazionale e dotate di strutture locali come i Laboratori Verdi, regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, come nel nostro caso con volontari Guardie di Fareambiente che possono operare su tutto il territorio provinciale come già fanno in sinergia con l’Amministrazione di Margherita di Savoia».