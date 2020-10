Incidente poco fa attorno alle 13,30 sulla rampa di accesso che dalla tangenziale porta alla SS170 che collega Andria a Barletta. Lo scontro è avvenuto tra una autovettura ed un tir per cause in corso di accertamento. Ferito un uomo, l’autista della vettura, trasferito in ospedale in codice giallo dopo il rapido intervento di due equipe sanitarie del 118.

Una di queste era di rientro a Canosa dopo un altro intervento fuori città. Alla base dell’incidente probabilmente l’asfalto viscido a causa della insistente pioggia di oggi. Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. Rampa completamente chiusa al traffico veicolare in attesa di completare i rilievi e rimuovere i mezzi.