Quattro punti in due gare, zero gol subiti ed una identità di gioco che via via comincia a divenire sempre più chiara. E’ con questi numeri e con queste premesse che la Fidelis affronta la terza giornata di campionato, si torna lontano dal “Degli Ulivi” e per la precisione nella prima trasferta campana della stagione. La squadra di Luigi Panarelli sarà ospite del Sorrento che tra le mura amiche ha già collezionato un importante successo alla prima di campionato contro il Nardò.

In conferenza stampa pre gara il tecnico andriese ha voluto rimarcare il massimo rispetto per la formazione guidata da Fusco, che ha anche diversi ex in campo come Mezavilla e Cunzi, ma ha spiegato che la sua concentrazione è tutta verso la sua Fidelis e l’organizzazione di gioco costruita in settimana.

Gruppo al completo per Panarelli con l’unica assenza di Carlo Zammit Lonardelli ancora alle prese con un fastidio muscolare in via di guarigione. In campo ci dovrebbe esser l’ormai solito 3-4-2-1 con una formazione che potrebbe ricalcare quella di domenica scorsa contro il Cerignola ed attacco affidato a Cristaldi con a supporto Prinari e Minacori. Ma più che agli uomini da schierare il tecnico punta sul suo gruppo.

Il servizio completo su News24.City.