«A titolo personale e in rappresentanza del partito di Forza Italia e di tutti i candidati al Consiglio Comunale esprimo un sentito ringraziamento al Commissario Straordinario del Comune di Andria dott. Gaetano Tufariello per il lavoro svolto formulandogli un augurio di pronta e sana guarigione. Augurio che rivolgo anche al Segretario Generale e a tutti i dipendenti comunali colpiti da questo infame virus. Il ringraziamento è da estendere a tutti i dipendenti comunali per l’intensa attività preparatoria in materia elettorale e di servizio svolta da tutti i Settori in questi giorni in situazioni di estremo disagio e pericolosità per la loro salute e per quella dei loro familiari. Giunga loro la nostra più sentita vicinanza. La macchina amministrativa comunale è messa a dura prova in queste ore anche per garantire il rispetto della volontà popolare per i prossimi anni; da parte nostra ci impegniamo a garantire il massimo rispetto e la riconoscenza per l’impegno profuso in una situazione di estrema complessità che ci fa riflettere anche sulla futilità di alcune contrapposizioni tra le forze politiche».

Così in una nota il componente di Forza Italia Antonio Nespoli