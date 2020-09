Sono 17 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore nella sesta provincia pugliese secondo l’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Tutti sono asintomatici e non hanno avuto necessità di cure. Il dato in risalita rispetto agli ultimi giorni porta il numero dei contagiati nella BAT, dall’inizio pandemia, a 619 positivi.

A contribuire all’innalzamento del dato ci sono senza dubbio le positività registrate e connesse alle scuole della Città di Barletta dove sono oltre 51 i casi di contagio attualmente positivi e circa 100 le persone in isolamento domiciliare perché contatti stretti. Nel frattempo salgono i contagi anche a Bisceglie dove il Sindaco Angelantonio Angarano ha annunciato che attualmente in città vi sono 27 positivi di cui 4 ricoverati in ospedale. Sono 91, nel complesso, le persone in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con i positivi.