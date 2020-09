L’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” di Barletta non riaprirà domani mattina, come da calendario. Sei insegnanti sono risultati positivi al coronavirus e il sindaco Cannito è pronto a firmare l’ordinanza che prevede la chiusura della scuola sino a mercoledì prossimo. Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche sul resto del personale scolastico.

Sono intanto 11 i nuovi casi di coronavirus rilevati nella Provincia Bat nelle ultime ore ed inseriti nel bollettino epidemiologico regionale del 23 settembre. I contagi sono distribuiti tra le città di Andria, Trani e Barletta e per la maggior parte di essi sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di Prevenzione. Due casi si sono verificati a Trinitapoli e si riferiscono ancora una volta alla festa tenutasi settimane addietro in un locale di Margherita di Savoia trasformatasi in un focolaio.

Ieri il sindaco di Bisceglie, Angarano, ha reso noto che i contagi nella sua città sono diventati 21. Con il rilevamento di oggi salgono complessivamente a 597 i casi di coronavirus registratisi nella provincia Bat da quando è iniziata la pandemia.