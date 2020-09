A tarda notte si è concluso il lungo spoglio per queste giornate di voto anche nella città di Andria. In attesa del ballottaggio che si terrà nelle giornate del 4 e 5 ottobre, ecco i dati relativi alle liste con le preferenze ad ogni singolo candidato al consiglio comunale. C’è molta curiosità per vedere assegnati i seggi con la composizione della massima assise cittadina che quasi certamente avrà all’interno moltissimi volti nuovi della politica cittadina. Primo partito in città è il Movimento 5 Stelle che conquista il 15,8% delle preferenze seguito a ruota dal Partito Democratico con il 12,7%. Bene le liste civiche a supporto di Giovanna Bruno che prendono il 10,2% Andria Bene in Comune ed il 9,6% Andria 3 Lab. Chiude la coalizione di centrosinistra il risultato di Futura con il 5,14%. Per il centrodestra, invece, la Lega diventa il primo partito con il 6,04% ed a brevissima distanza c’è il 5,72% di Fratelli d’Italia ed il 5,54% della lista Scamarcio Sindaco. Forza Italia si ferma poco oltre il 4%. Per le liste a supporto di Nino Marmo, infine, maggiori preferenze al Movimento Pugliese Marmo Sindaco con il 5,38% di voti, più staccata Andria Nuova alla seconda partecipazione al voto. Laura per Andria Sindaca 2020 è la lista più suffragata, invece, nella coalizione civica di Laura Di Pilato con l’1,51% delle preferenze.

Sicure conferme tra i consiglieri comunali arrivano dai candidati più suffragati. C’è Giovanni Vurchio del Partito Democratico il più votato in città con oltre mille preferenze. A seguire un’altra sicura riconferma e cioè quella di Daniela Di Bari nella lista Andria Bene in Comune con 978 preferenze. Poi due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, anche per loro una riconferma, e cioè Doriana Faraone e Vincenzo Coratella con rispettivamente 889 e 884 preferenze. Ci sarà anche l’ex assessore alla cultura Luigi Del Giudice con le sue 740 preferenze nel Movimento Pugliese Marmo Sindaco mentre nel centrodestra, new entry, il più votato e cioè il giovane Nicola Civita con 736 preferenze nella lista Scamarcio Sindaco.

Lorenzo Marchio Rossi con 721 preferenze nel PD apre la carrellata nel centrosinistra dove ci sono diversi volti nuovi e qualche ritorno: i giovani Damiano Farina e Raffaele Losappio per Andria Bene in Comune superano di gran lunga le 600 preferenze mentre nella lista Futura bene le performance di Cesareo Troia con oltre 500 voti e Mirko Malcangi che sfiora, invece, le 500 preferenze. Ancora PD con Giovanni Addario che conquista 455 preferenze. Nel centrodestra note positive da Gianluca Grumo che nella Lega porta a casa quasi 600 preferenze oltre ad Andrea Barchetta per Fratelli d’Italia che conquista 424 voti.

Ecco nel dettaglio tutti i voti di preferenza cliccando sulla singola lista.

ANTONIO SCAMARCIO

ANDRIA PIU’ SCAMARCIO SINDACO

SCAMARCIO SINDACO

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA

LEGA SALVINI PUGLIA

FORZA ITALIA BERLUSCONI CON SCAMARCIO

NINO MARMO

ANDRIA NUOVA MARMO SINDACO

MOVIMENTO PUGLIESE MARMO SINDACO

ASSEMBLEE POPOLARI MARMO SINDACO

CAMBIAMO INSIEME CON MARMO SINDACO

LA TORRE MARMO SINDACO

MICHELE CORATELLA

MOVIMENTO 5 STELLE

CORATELLA SINDACO MC2

GIOVANNA BRUNO

PARTITO DEMOCRATICO

ANDRIA BENE COMUNE

ANDRIA LAB BRUNO SINDACO

FUTURA RETE CIVICA POPOLARE

LAURA DI PILATO

ANDRIA CHE VOGLIAMO

TUTTI X LEI

ANDRIA CORAGGIOSA

LAURA PER ANDRIA SINDACA 2020