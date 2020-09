Continua lentamente a salire la curva dei contagi da Covid-19 nella sesta provincia pugliese. Nelle ultime 24 ore sono 12, infatti, i nuovi casi di positività da Coronavirus nella BAT. 3 sono sintomatici e sono stati individuati nella Città di Bisceglie, 2 sono invece quelli individuati nella Città di Andria e sono contatti stretti di altri positivi. Preoccupa la situazione a Canosa dove sono sette i casi di positività individuati in una struttura di accoglienza per migranti. Di questi uno è in isolamento in città mentre gli altri sono stati trasferiti in isolamento in altre due strutture andriesi.

Con i contagi odierni, diventano 191 i casi di Coronavirus registrati nella provincia di Barletta – Andria – Trani dallo scorso mese di agosto, da quando cioè ha avuto inizio la seconda ondata epidemica. Sale invece a quota 563 il numero totale dei contagi registrati nella BAT dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Restano 11 i ricoverati presso l’ospedale Covid della BAT e cioè il “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie mentre si registra anche un nuovo decesso in provincia, un uomo di 90 anni, con Coronavirus.