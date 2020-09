Si aggiorna il bilancio relativo all’emergenza Coronavirus nella Bat: gli ultimi dati sono forniti come sempre dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia che segnala, nella giornata di oggi, giovedì 17 settembre, altri 4 casi positivi accertati nella sesta provincia.

Dei nuovi contagi, 2 sono relativi alla città di Bisceglie, mentre gli altri due sono stati rilevati a Trani e Trinitapoli. Si tratta, nello specifico, di due persone sintomatiche e di due contatti stretti di casi positivi già segnalati nei giorni scorsi.

Attualmente, sono 11 in totale i malati ricoverati per Covid all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Si trovano tutti nel reparto di Malattie Infettive ma nessuno, fortunatamente, in Terapia Intensiva. Nella struttura ospedaliera si registra anche un paziente dimesso, residente a Bari.

Proprio da Bisceglie arriva un aggiornamento sul numero degli attuali contagi in città. A darne notizia, ieri sera, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco Angelantonio Angarano che ha comunicato che i cittadini positivi sono al momento 12, mentre sono 36 le persone in isolamento domiciliare per aver avuto contatti stretti con soggetti infetti.

Prosegue – fa sapere Angarano – il lavoro delle Autorità sanitarie per le opportune indagini epidemiologiche utili a contenere la diffusione del contagio così come continuano le attività di supporto per chi è in quarantena, come il ritiro personalizzato dei rifiuti ed i controlli della Polizia Locale per verificare l’effettivo rispetto dei provvedimenti di isolamento domiciliare.

Con i contagi odierni, diventano 168 i casi di Coronavirus registrati nella provincia di Barletta – Andria – Trani dallo scorso mese di agosto, da quando cioè ha avuto inizio la seconda ondata epidemica.

Sale invece a quota 540 il numero totale dei contagi registrati nella Bat dall’inizio dell’emergenza sanitaria.