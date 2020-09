«Le postazioni del bike sharing fantasma, altro disastro lasciatoci dalle passate amministrazioni di centro destra, vanno rimosse: sono pericolose, soprattutto per i bambini, brutte da guardare e inutili». Interviene così, in una nota, Mirko Malcangi

candidato al Consiglio Comunale nella Lista FUTURA, a sostegno di Giovanna Bruno Sindaco.

«Sia chiaro: non siamo contro la mobilità sostenibile, ma magari dovremmo recuperare buone prassi amministrative come quella di incentivare l’acquisto della bici con bonus comunali, come fatto in passato ad Andria dal centrosinistra. Chiediamo all’amministrazione straordinaria di rimuoverle senza indugio. Diversamente, chiediamo ai cittadini qualche altro giorno di paziente attesa: sarà il nuovo sindaco Giovanna Bruno a provvedervi, cancellando un altro triste capitolo della vita amministrativa degli ultimi 10 anni».