Cinque nuovi positivi al coronavirus sono stati rilevati nella provincia Bat nelle ultime 24 ore: uno nella città di Barletta, uno a Trani di rientro dalla Sardegna e tre a Trinitapoli.

Nel comune casalino è salito il livello di guardia per l’aumento dei contagi registratosi nell’ultima settimana. Il commissario straordinario, Angelo Caccavone, ha disposto per oggi, attraverso apposite ordinanze, sia la sospensione del mercato settimanale che la chiusura degli uffici comunali per consentire le attività di sanificazione degli ambienti di Palazzo di Città, a seguito dell’accertamento di un caso positivo tra i dipendenti comunali. Anche gli appuntamenti elettorali sono al momento sospesi per evitare assembramenti. Il commissario straordinario riferisce che a Trinitapoli sono complessivamente dieci le persone risultate positive al covid, tutte isolate e sotto sorveglianza sanitaria, ed in buone condizioni di salute. All’origine della diffusione dei contagi una festa organizzata in un locale di Margherita di Savoia: i dipendenti e la proprietaria della struttura sono risultati tutti negativi al tampone.

Nel bollettino epidemiologico diramato ieri dalla Regione figuravano altri quattro positivi nella Bat, con i contagi rilevati nelle città di Trani e Trinitapoli. Salgono così a 95 i casi di coronavirus nella sesta provincia pugliese da quando ha avuto inizio l’ondata epidemica estiva. A 477 da quando invece ha preso piede la pandemia in Puglia, nel mese di marzo.