«Chi in questi anni doveva farsi portavoce a Bari delle istanze dei cittadini della provincia Bat ha clamorosamente fallito». Non usano mezzi termini, la senatrice Licia Ronzulli e il candidato al consiglio regionale, Marcello Lanotte. I due esponenti di Forza Italia puntano il dito contro i consiglieri regionali barlettani del PD accusandoli di non essere riusciti, nell’arco di due mandati, a raggiungere un solo risultato significativo per il territorio della sesta provincia pugliese. «Ecco perché c’è bisogno di cambiare» spiega Lanotte durante un incontro pubblico organizzato a Barletta con i vertici regionali di Forza Italia. “Siamo pronti a rimediare ai disastri di Emiliano e della sua squadra di governo – sottolinea l’ex vicesindaco della città della Disfida – risollevando le sorti di una regione che sconta gravi ritardi ed inefficienze in settori centrali per la vita dei pugliesi come la sanità e l’agricoltura”.

Tante le aziende che Lanotte sta visitando durante questa campagna elettorale per conoscere da vicino le difficoltà che stanno vivendo imprenditori e lavoratori durante l’emergenza Covid.

Per la senatrice Licia Ronzulli, tra i parlamentari più vicini a Silvio Berlusconi, la Puglia è ormai pronta a vivere una stagione di rinascita con il centrodestra alla guida della regione e Raffaele Fitto alla presidenza.

<strong>Le interviste su News24.City.</strong>