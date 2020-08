«Queste le proposte programmatiche di Forza Italia Andria sottoposte alla condivisione della coalizione a sostegno del candidato Sindaco Antonio Scamarcio per rendere la nostra città “Smart City”. Andria Smart City». E’ quanto si legge in una nota di FI Andria.

«Sarà indispensabile procedere con l’ammodernamento della macchina amministrativa comunale ed i servizi al cittadino, alle attività produttive ed al sistema culturale e turistico.

Bisogna proseguire nell’azione di rendere Andria una città nuova, proiettata verso il futuro candidandola a divenire una “Smart City”. Grazie alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e al progresso di Internet anche la nostra città dovrà assumere in breve tempo un nuovo aspetto dando forma a quell’idea di Smart City che possa soddisfare nuove esigenze contemporanee. Dovrà costituire una priorità il continuare ad investire in “innovazione” per offrire servizi migliori ai cittadini ed estendere i diritti di cittadinanza attiva con il pieno accesso ai servizi pubblici e all’informazione.

A tal fine sarà necessario individuare nuove competenze nella macchina amministrativa attraverso la ricerca di nuove professionalità che devono essere garantite da un continuo processo di formazione sia degli addetti alla Pubblica Amministrazione, sia della popolazione e di tutti quelli che sono coinvolti nel progetto di una nuova città.

Di seguito l’indicazione di alcune azioni che attueremo e che daranno nuova luce alla nostra città:

– Traffico monitorato: calcolare e stimare il traffico in strada in tempo reale è una caratteristica fondamentale per qualsiasi smart city; rilevante il tempo che si può risparmiare prevenendo le ore di punta e inattesi ingorghi.

– Qualità dell’aria: grazie al progredire della tecnologia è possibile intervenire prontamente sull’ambiente attraverso un continuo monitoraggio della qualità dell’aria, ma anche di altre componenti naturali.

– Nuovo Piano Regolatore: per organizzare i servizi e rispondere alle reali necessità della nostra città, i nuovi sistemi offrono l’opportunità di pianificare con anticipo e progettare qualsiasi scenario consentendo così di rendere l’agglomerato urbano sempre più efficiente; sarà così possibile simulare molteplici realtà al fine di garantire la costruzione e la realizzazione di progetti che rispondano effettivamente e fattivamente a un bisogno delle singole aree, così da prevenire inutili sprechi di energie, di risorse e di suolo.

– Contactless: I pagamenti dovuti in favore della Pubblica Amministrazione dovranno essere regolati attraverso sistemi che non richiedono alcun contatto fisico, al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli operatori coinvolti così come insegna la pandemia ancora in corso. Tutti questi aspetti rendono alcuni processi sociali molto più veloci e sicuri, consentendo ai cittadini di svolgere un alto numero di azioni con il minimo sforzo.

– Ammodernamento della infrastruttura digitale dell’Ufficio Tributi nell’ottica di un miglioramento del rapporto “pubblica amministrazione/contribuente”.

Tutte queste azioni faranno convergere l’azione amministrativa verso una più solida fiducia negli amministratori della città e nell’efficacia del percorso innovativo intrapreso, facendo crescere nei cittadini il senso di appartenenza alla città potenziandone l’identità.

Lo sviluppo di nuove tecnologie sarà, inoltre, collegato alle attività produttive ed imprenditoriali. In materia di nuova imprenditoria, l’innovazione tecnologica può produrre benessere sociale. Progettare un sistema che coniughi spazi dedicati e attività legate alla formazione e allo sviluppo della iniziativa imprenditoriale digitale, può essere occasione di lavoro, come dimostra il successo delle sempre più diffuse start up digitali. Lo sviluppo di attività innovative, la priorità data alla ricerca, unita ad una attenzione nei confronti dello sviluppo sostenibile sono oramai considerate priorità per una moderna Amministrazione. A tal fine sarà istituito uno sportello ad hoc per le start-up, nonchè un centro di coworking/incubatore d’imprese».