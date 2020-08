L’Assessorato all’Istruzione, Formazione Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI e ANCI Puglia, istituisce il premio Laureati Covid.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti e studentesse residenti in Puglia che hanno conseguito il titolo di Laurea Triennale o Magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università, e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non, privandosi di fatto di un momento simbolico carico di significati nel percorso accademico di uno studente universitario: la cerimonia di proclamazione di laurea.

Per l’assegnazione del premio verrà istituito un “Smart Graduation Day” nella prima decade di settembre e nella data prescelta si svolgerà la consegna del Premio ai laureati pugliesi in tutti i Comuni aderenti all’iniziativa.

Il premio simbolico, offerto dalla Regione Puglia e che sarà recapitato nei singoli Comuni aderenti, è un albero con targhetta personalizzata con il nome del laureato/a da piantumare successivamente a cura dei Comuni ed una pergamena nominativa.

Il simbolo, evidente, sta a significare l’auspicio che i nostri laureati (ovunque si siano laureati) possano piantare radici forti in Puglia e continuare a crescere nei nostri Comuni.

Chi si è Laureato durante i mesi di chiusura per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vuole partecipare al Premio, deve compilare la Domanda di iscrizione entro il 25 agosto 2020 .

QUI la domanda di iscrizione da compilare e inviare a: [email protected]