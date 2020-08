«Ho scritto oggi all’assessore regionale alle Infrastrutture, al commissario di Andria e al presidente della società Ferrotramviaria in merito al sottovia automobilistico di collegamento tra via Bisceglie e via Mozart. Nel corso delle opere relative alla nuova stazione Andria Sud della Ferrovia Bari-Nord, infatti, si considerò di realizzare una soletta in cemento armato per costruire e sostenere, a servizio della viabilità, il sottovia in questione, fiancheggiando il nuovo parcheggio già realizzato. Oggi, in prossimità dell’avvio dei lavori di interramento della Ferrovia Bari Nord nell’abitato di Andria, per integrare e rendere più efficiente e funzionale la interconnessione nodale tra la ferrovia, il parcheggio e le strade urbane afferenti, ho chiesto di programmare la realizzazione del sottovia per consentire l’attraversamento veicolare e pedonale in sicurezza, con l’utilizzo delle risorse rivenienti dalle economie dei ribassi d’asta. Mi auguro e sono certo di avere un riscontro positivo a riguardo perché si tratta di un intervento strategico e di grande utilità per la comunità andriese».

Così in una nota il candidato sindaco di Andria Nino Marmo.