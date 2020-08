Aveva dichiarato di essersi recato in Calabria per acquistare salumi e formaggi, ma quando è stato bloccato per un controllo i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto all’interno dell’autocarro oltre 50 kg di droga destinata al mercato illegale di Andria. Per questo motivo un 35enne andriese incensurato, residente in Germania, è finito in carcere.

Nei giorni scorsi l’uomo, a bordo di un autocarro frigorifero con targa tedesco, è stato fermato dai finanzieri di Bari sul tratto nord della Salerno-Reggio Calabria. Il 35enne, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, aveva rallentato la corsa nella speranza di non essere controllato, ma alla fine i militari lo hanno bloccato e proceduto con la perquisizione.

Dopo aver trovato salumi e formaggi del valore di circa 200 euro, come dichiarato dall’autista andriese, le Fiamme Gialle, con l’ausilio di due unità cinofile, hanno scoperto che nell’autocarro erano nascosti 47 kg di marijuana e 5 kg di cocaina. L’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti era ben occultato in un doppio fondo creato ad arte nel tetto del cassone frigo ed è stato rilevato grazie al fiuto dei due cani della squadra antidroga.

La cocaina e la marijuana del valore di oltre 600 mila euro e destinata al mercato illegale andriese, come anche l’autocarro, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 35enne andriese, responsabile del traffico illecito è stato rinchiuso nella casa circondariale di Bari.